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Россияне рассказали, сколько времени проводят на даче

Каждый семнадцатый опрошенный россиянин живет на даче круглый год
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encierro/Shutterstock/FOTODOM

Каждый семнадцатый опрошенный россиянин (6%) живет на даче круглый год. Таковы результаты опроса, проведенного Национальной системой платежных карт (есть у «Газеты.Ru»).

18% респондентов бывают на даче один-два раза в месяц или реже, 31% — проводят на даче целое лето или отпуск, а 44% — только праздничные и выходные дни.

Чаще всего, по словам опрошенных, на даче они занимаются садом и огородом, отдыхают с семьей или проводят время наедине с собой, чтобы отвлечься от рабочих будней. Большинство участников опроса рассказали, что в среднем тратят до 10 тыс. рублей на покупку стройматериалов для дачи и оплату ЖКУ, при этом на озеленение участка уходит в среднем до 5 тыс. рублей.

Большинство (65%) опрошенных россиян рассказали, что стали обладателями дачных участков шесть и более лет назад. Еще 16% респондентов стали собственниками дач от трех до шести лет назад. 10% владеют дачей от года до трех лет. О том, что стали собственниками дачи год назад, заявили лишь 4% ответивших. Также 3% владеют участками менее года.

«Популярность дачного отдыха варьируется в зависимости от конкретного региона. Так, дачи чаще имеют жители Москвы (53%) и Северо-Западного федерального округа (52%), в то время как жители Южного и Северо-Кавказского (31%), а также Дальневосточного (35%) федеральных округов, напротив, значительно реже являются собственниками дачных участков», — отметила руководитель центра маркетинговых исследований НСПК Анастасия Борисова.

В опросе приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме напомнили, как не платить за ЖКХ во время отпуска.

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