Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России ожидают ослабления рубля

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить почти 77 рублей в мае
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

Возобновление покупок Минфином РФ зарубежной валюты приведут к умеренному ослаблению рубля. В базовом сценарии в мае доллар будет стоить до 76,5 рубля, евро — до 89,5 рубля, юань — до 11,2 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар, евро и юань в мае 2026 года, вероятно, умеренно укрепятся к рублю на фоне возобновления валютных покупок Минфина в начале месяца и инфляционных рисков, несмотря на недавнее снижение ЦБ ключевой ставки. Рубль сохраняет устойчивость вблизи трехлетних минимумов благодаря высоким ценам на нефть и низкому спросу на импорт. Предпосылок к развороту пока нет, но такой курс неустойчив, и вероятность падения рубля гораздо выше, чем продолжение роста», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 7 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,6 рубля, евро — более 87,8 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 10,9 рубля. С начала 2026 года американская валюта подешевела примерно на 5 рублей, европейская — примерно на 6,5 рубля, китайская — примерно на 60 копеек.

Минфин с мая до начала июня 2026 года будет ежедневно направлять по 5,8 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом сообщило министерство 6 мая.

Ранее стало известно, сколько доллар будет стоить после майских праздников.

 
Теперь вы знаете
Подготовка к параду Победы, сроки за майнинг и карта шашлычных мест на «Госуслугах». Главное за 7 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!