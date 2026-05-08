В России ожидают ослабления рубля

Возобновление покупок Минфином РФ зарубежной валюты приведут к умеренному ослаблению рубля. В базовом сценарии в мае доллар будет стоить до 76,5 рубля, евро — до 89,5 рубля, юань — до 11,2 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Доллар, евро и юань в мае 2026 года, вероятно, умеренно укрепятся к рублю на фоне возобновления валютных покупок Минфина в начале месяца и инфляционных рисков, несмотря на недавнее снижение ЦБ ключевой ставки. Рубль сохраняет устойчивость вблизи трехлетних минимумов благодаря высоким ценам на нефть и низкому спросу на импорт. Предпосылок к развороту пока нет, но такой курс неустойчив, и вероятность падения рубля гораздо выше, чем продолжение роста», — отметил Бахтин.

По данным Investing.com, 7 мая курс доллара на внебиржевом рынке превышал 74,6 рубля, евро — более 87,8 рубля. Юань на Московской бирже стоил более 10,9 рубля. С начала 2026 года американская валюта подешевела примерно на 5 рублей, европейская — примерно на 6,5 рубля, китайская — примерно на 60 копеек.

Минфин с мая до начала июня 2026 года будет ежедневно направлять по 5,8 млрд рублей на покупку иностранной валюты и золота в рамках бюджетного правила. Об этом сообщило министерство 6 мая.

