Названы регионы России со средней ставкой по ипотеке ниже 6%

РИА Новости: в семи регионах РФ зафиксировали среднюю ставку по ипотеке ниже 6%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Средняя ставка по ипотеке ниже 6% в марте была зафиксирована в семи регионах России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

В Приморском крае средняя ставка по ипотеке составила 5,12% — это самый низкий показатель. Чуть больше — 5,14% и 5,17% — было в Бурятии и Якутии соответственно. В Тыве средняя ставка держалась на уровне 5,29%, в Сахалинской области — 5,43%, а в Забайкальском крае — 5,56%. Самый высокий показатель в этой группе регионов продемонстрировала Амурская область — 5,89%.

По информации финансового регулятора, средняя ставка по ипотеке в стране в марте составила 10%. В двух регионах — Хабаровском крае и Архангельской области — она оказалась ниже 7%. В первом субъекте значение достигло 6,9%, во втором — 6,19%.

7 мая директор департамента первичного рынка и ипотеки федеральной компании «Этажи» в Москве Мария Сорока рассказала «Газете.Ru», что минимальный ежемесячный платеж по ипотеке при покупке полноценной однокомнатной квартиры в новостройке в российской столице во второй половине 2026 года составит порядка 67,9 тыс. рублей. Как сказала специалист, однокомнатная квартира в московской новостройке, которую можно легко и выгодно продать, сейчас стоит не менее 12 млн рублей.

