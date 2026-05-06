В России объяснили рост среднего чека по ипотеке

Цены на новые квартиры в России за год выросли на 9,2%, в то же время в Москве средняя цена квадратного метра в новостройках повысилась на 14,8%. Об этом «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. Так она прокомментировала рост среднего чека по ипотеке.

По данным «Эксперт РА», к концу 2025 года средний чек по ипотеке вырос до 4,9 млн рублей (+23% за год).

«Доля льготных программ при покупке новостроек составила 71%, но среди новых выдач всего 66%. Это означает, что часть выданных кредитов являются траншами по кредитным договорам предыдущих годов. По новым выданным кредитам с господдержкой средний чек вырос на 36%. Здесь также сыграло свою роль улучшение условий субсидирования госпрограмм в декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года — в тот период банки активно добирали недостающую доходность комиссиями с застройщиков, либо выдавали кредит при большом первоначальном взносе, а это снижало средний размер кредита. Плюс траншевая ипотека перестала применяться в льготном кредитовании как при покупке новостроек, так и при ИЖС, а значит меньше влияет на показатель среднего чека ипотеки», — отметила Решетникова.

По ее словам, влияние на рост среднего чека по ипотеке оказывает и снижение ставок по рыночным программам, поскольку это стимулирует к увеличению суммы кредита по комбо-ипотеке.

Решетникова сказала, что чаще россияне вполне обоснованно запрашивают и берут максимально доступную сумму по льготным программам кредитования и связано это как с тем, что теперь семейная ипотека выдается по принципу «один кредит на семью», так и с тем, что ставки по льготным кредитам остаются в современных экономических реалиях крайне привлекательными. Нередко россияне приобретают по льготной программе квартиры с ремонтом от застройщика, поскольку не видят других вариантов найти достаточную сумму на ремонт, а потребительское кредитование слишком дорогое, добавила эксперт.

По ее мнению, рост среднего чека ипотечного кредита в условиях ужесточения требований к доходам заемщиков и их предельной долговой нагрузке больше говорит не о рисках, а о постепенной адаптации рынка к существующим реалиям кредитования и цен на недвижимость. Риски минимальны как раз из-за того, что требования к заемщикам стали жестче и если банк фиксирует чрезмерную долговую нагрузку, он либо сократит согласованную сумму кредита, либо вовсе откажет в выдаче, уточнила Решетникова.

Она допустила, что в случае введения дифференцированных ставок по льготной ипотеке средний чек может начать снижение. С другой стороны, сейчас активно обсуждается увеличение лимитов по семейной ипотеке на отдельных территориях или для определенных категорий заемщиков, а это, напротив, может привести к росту среднего чека, сказала эксперт.

Ранее был назван размер скидок на новые квартиры.