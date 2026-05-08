Россияне стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации

ЦБ: число жалоб на микрофинансовые организации выросло почти на 50%

В январе-марте 2026 года количество жалоб, поданных в Банк России на микрофинансовые организации (МФО), выросло более чем на 47%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Россияне жалуются на сложности с возвратом средств за допуслуги и управлением долгом. Их не устраивает, что МФО не выдают документы по процентам, задолженности и погашениям.

Кроме того, рост жалоб отчасти спровоцирован деятельностью «раздолжнителей». Компании обещают списание долгов, берут деньги и исчезают либо выдают шаблонные документы, которые можно было бы оформить и без их помощи. Это ухудшает положение заемщиков. ЦБ планирует стандартизировать работу долговых консультантов, чтобы сделать помощь при просрочках и банкротстве прозрачной.

Всего в ЦБ поступило 102 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов.

