Дефицит бюджета России за четыре месяца вырос почти на три триллиона рублей

В январе–апреле дефицит федерального бюджета достиг 5,87 трлн рублей, что превышает показатель за тот же период 2025 года на 2,94 трлн рублей. Такие данные приводятся в материалах Минфина.

Нефтегазовые поступления в указанные месяцы снизились на 38,3% — до 2,3 трлн рублей. При этом ненефтегазовые доходы за первые четыре месяца составили 9,42 трлн рублей: это на 10,2% больше, чем годом ранее (8,55 трлн рублей).

В целом доходы федерального бюджета за январь–апрель текущего года составили 11,72 трлн рублей против 12,28 трлн рублей год назад, то есть сократились на 4,5%.

Как пояснили в Минфине, повышенные размеры дефицита в начале года связаны в первую очередь с тем, что расходы финансировались быстрее плановых темпов. В ведомстве также указали, что дефицит соответствует 2,5% ВВП РФ, тогда как в январе–апреле прошлого года он составлял 1,4% ВВП.

Расходы бюджета в январе–апреле 2026 года составили 17,6 трлн рублей, увеличившись на 15,7% по сравнению с прошлым годом (15,21 трлн рублей).

Ранее Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета регионов в этом году.

 
