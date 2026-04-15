Удерживающий российские активы банк Euroclear отказался от охраны за €1 млн в месяц

Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Банк Euroclear в Брюсселе, в котором хранится основная часть замороженных российских активов, решил сменить охрану. Об этом сообщает издание EUobserver со ссылкой на источник.

Отмечается, что банк отказался от услуг крупной французской охранной компании Amarante и теперь будет сотрудничать с небольшой бельгийской Mentor Worldwide Security (MWSS). Ожидается, что специалисты Amarante покинут Euroclear в конце мая.

«Решение было принято из финансовых соображений», — говорится в публикации.

В издании уточнили, что Amarante входит в топ-10 крупнейших в мире компаний в секторе частных охранных услуг. Источник рассказал, что банк в ходе переговоров добивался от нее «скидок за скидками». Отмечается, что Amarante ежемесячно получала от Euroclear более миллиона евро.

В свою очередь гендиректор MWSS Рикардо Коэнен не подтвердил и не опроверг EUobserver сотрудничество с Euroclear.

После начала специальной военной операции (СВО) на Украине западные страны ввели санкции против Банка России и заморозил у себя российские активы. Основная часть средств хранится в бельгийском банке Euroclear — €180 млрд.

Ранее Euroclear упростил правила выплат по замороженным российским активам.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
