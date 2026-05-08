Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Прокладку энергокабеля из Швеции в Данию пристановили

Швеция приостанавливает план прокладки нового силового кабеля в Данию
Global Look Press

Швеция приостанавливает план прокладки нового силового кабеля в Данию из-за несогласия с Еврокомиссией по финансовому вопросу. Об этом сообщила министр энергетики страны Эбба Буш, пишет Reuters.

Речь идет о проекте Konti-Skan Connect, в рамках которого новый энергокабель должен был заменить два устаревших, пролегающих между Швецией и Данией.

Швеция угрожает ограничить экспорт излишков электроэнергии в Данию, Финляндию и Германию. Причина — финансовый спор с Еврокомиссией. Швеция хочет направлять доходы на развитие генерации, а ЕС требует тратить их на электросети.

«Теперь мы переходим от слов к делу и не будем инвестировать в новые кабели в континентальную Европу», — сказала Буш.

В марте сообщалось, что подводный силовой кабель, соединяющий Финляндию и Швецию, вышел из строя. Как сообщил представитель компании Fingrid Йонне Яппинен, отключение электроэнергии на межсетевом соединении Fenno-Skan 2, по всей видимости, было вызвано неисправностью подстанции, в то время как подводный участок кабеля, судя по всему, не пострадал.

Ранее в Балтийском море был поврежден кабель между Польшей и Швецией.

 
Теперь вы знаете
Как заставить себя работать после праздников с меньшим стрессом. 6 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!