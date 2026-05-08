Прокладку энергокабеля из Швеции в Данию пристановили

Швеция приостанавливает план прокладки нового силового кабеля в Данию из-за несогласия с Еврокомиссией по финансовому вопросу. Об этом сообщила министр энергетики страны Эбба Буш, пишет Reuters.

Речь идет о проекте Konti-Skan Connect, в рамках которого новый энергокабель должен был заменить два устаревших, пролегающих между Швецией и Данией.

Швеция угрожает ограничить экспорт излишков электроэнергии в Данию, Финляндию и Германию. Причина — финансовый спор с Еврокомиссией. Швеция хочет направлять доходы на развитие генерации, а ЕС требует тратить их на электросети.

«Теперь мы переходим от слов к делу и не будем инвестировать в новые кабели в континентальную Европу», — сказала Буш.

В марте сообщалось, что подводный силовой кабель, соединяющий Финляндию и Швецию, вышел из строя. Как сообщил представитель компании Fingrid Йонне Яппинен, отключение электроэнергии на межсетевом соединении Fenno-Skan 2, по всей видимости, было вызвано неисправностью подстанции, в то время как подводный участок кабеля, судя по всему, не пострадал.

Ранее в Балтийском море был поврежден кабель между Польшей и Швецией.