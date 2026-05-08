Россиянам рассказали о роли учета расходов в бизнесе

Финансовая устойчивость компании формируется за счет системного подхода к управлению денежными средствами и дисциплину в принятии решений. Об этом газете «Известия» сообщил бизнесмен, основатель транспортно-строительной компании ООО «Капитал» Рамиль Хакимзянов.

«В основе любого финансового роста лежит выбор между двумя стратегиями — увеличением текущего потребления или формированием активов. В первом случае рост уровня жизни происходит быстрее, но не приводит к долгосрочному укреплению капитала. Во втором — ресурсы направляются в инвестиции и развитие бизнеса, что формирует устойчивую финансовую базу», — объяснил специалист.

По его словам, системный учет доходов и расходов является основой финансового управления. Регулярный анализ денежных потоков считается базовым элементом любой стратегии, так как благодаря ему удается принимать решения на основе имеющихся данных.

Бизнесмен подчеркнул, что в долгосрочной перспективе устойчивое благосостояние формируется через активы. Доходы могут носить временный характер, в то время как благодаря активам можно сглаживать колебания и создавать финансовую устойчивость.

При этом, по словам эксперта, одной из основных ошибок становится прямое увеличение расходов сразу после роста доходов. В случае, если дополнительные средства сразу конвертируются в более высокий уровень потребления, создается только иллюзия роста.

Предприниматель добавил, что важным элементом финансовой стратегии является формирование резервов. Они должны покрывать не менее трех месяцев операционных расходов бизнеса или базовых расходов физического лица. В противном случае любая просадка доходов окажется критичной.

