В России резко упали цены на огурцы

Огурцы оказались самым подешевевшим продуктом в России по итогам апреля. К концу месяца их средняя стоимость снизилась на 15% по сравнению с концом марта. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюз.

В союзе уточнили, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года огурцы также подешевели — на 4,5%.

Кроме того, в список продуктов с наиболее заметным снижением цен за месяц вошли помидоры и бананы. Стоимость томатов уменьшилась на 3,2%, а бананов — на 2,4%.

По данным «Руспродсоюза», средняя цена огурцов составила 193,7 рубля за килограмм, помидоров — 303,7 рубля, а бананов — 161 рубль за килограмм.

Директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов объяснил, что с приходом весеннего тепла и увеличением светового дня часть овощей начинают выращивать в более простых условиях, требующих меньших затрат. Кроме того, на снижение цен также повлияло перепроизводство в конце зимы.

