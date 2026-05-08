На Западе заявили, что Азия испытывает дефицит нафты из-за блокады Ормузского пролива

Страны Азии столкнулись с дефицитом нафты продукт переработки нефти, необходимым для производства пластика, из-за блокады Ормузского пролива. Об этом пишет издание Financial Times (FT).

По информации издания, нафта используется для производства пластмассы, а также для некоторых компонентов полупроводников.

С конца февраля цены на сырье выросли вдвое. В свою очередь, выросла стоимость упаковки и прочих товаров из пластика. В результате не только потребители чувствуют рост цен, но и предприниматели вынуждены сокращать или приостанавливать производство.

Отмечается, что сильнее всего «пластиковый шок» испытали на себе Япония и Индонезия. В частности, химический концерн Mitsubishi Chemical объявил о сокращении производства этилена в марте.

7 мая глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что судоходство через Ормузский пролив вернется к привычному режиму только после прекращения конфликта, снятия американских санкций и отмены морской блокады.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана заявил, что стабильность в регионе возможна лишь при соблюдении США норм международного права, а не при попытках решать вопросы через злоупотребление механизмами Совета Безопасности ООН, что, как считают в Иране, способно лишь усугубить ситуацию.

Ранее Иран обещал помогать российским судам проходить через Ормузский пролив.