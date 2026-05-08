Россияне запасаются наличными перед майскими праздниками

Каждый второй опрошенный россиянин (44%) решил заранее снять наличные для оплаты повседневных расходов на майские праздники. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Еще 31% сообщили, что планируют комбинировать наличные и банковские карты в зависимости от ситуации. 18% не собираются менять свои финансовые привычки и продолжат пользоваться преимущественно безналичной оплатой, а 7% пока не определились со способом расчетов в праздничные дни.

Среди тех, кто решил подготовиться к возможным ограничениям, 54% опасаются проблем с оплатой через терминалы и QR-коды, 27% переживают из-за возможной недоступности банковских приложений и переводов. 19% волнуются из-за перебоев в работе банкоматов, доставки СМС-подтверждений и сбоев в онлайн-сервисах, например, в приложениях для вызова такси или аренды велосипедов, самокатов для прогулок по городу.

При этом 61% опрошенных россиян заявили, что при выборе способа оплаты обращают внимание на повышенный кешбэк, скидки и праздничные акции банков. Еще 22% интересуются бонусами лишь время от времени, в основном при крупных покупках, поездках или оплате развлечений, а 17% не следят за специальными предложениями и оплачивают покупки привычным способом.

Среди тех, кто планирует выезды в другие города на праздники, 49% заранее изучают доступность связи в конкретном регионе, 33% на всякий случай берут с собой наличные независимо от возможных ограничений мобильной связи, а 18% не планируют менять привычки и продолжат пользоваться безналичной оплатой даже в дороге.

«Безналичные платежи стали для россиян базовым стандартом повседневных расчетов, поэтому любые новости о возможных сбоях в работе мобильной связи или цифровых сервисов сначала воспринимались довольно резко и нередко заставали пользователей врасплох. Однако сейчас реакция стала более спокойной: сформировалась привычка заранее учитывать такие риски, распределять средства между картами и наличными, чтобы сохранить привычную свободу оплаты», — отметил генеральный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Григорий Бурденко.

Он рекомендовал россиянам заранее уточнить, какие суточные и месячные лимиты на снятие наличных установлены по карте их банка, и прикинуть, будет ли этой суммы достаточно для праздничных выходных в городе или поездки в другие регионы.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

