Набиуллина заявила о рекордном дефиците кадров в России

Набиуллина: в России зафиксирован беспрецедентный дефицит кадров
Пресс-служба Банка России/РИА Новости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что нынешняя ситуация на рынке труда в стране остается уникальной и оказывает существенное влияние на экономику и решения по денежно-кредитной политике. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, Россия впервые в современной истории столкнулась с таким дефицитом рабочей силы.

«Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. <...> Это оказывает влияние на всю экономическую ситуацию и на наше решение», — сообщила она.

Набиуллина также указала, что более оперативная публикация данных о рынке труда могла бы очень помочь Банку России оценивать ситуацию и отрабатывать необходимые меры.

Согласно данным FinExpertiza, численность кадрового резерва — людей, не занятых в экономике, но готовых работать, — за последние пять лет сократилась с 7 млн до 4,4 млн человек. В среднем на одну вакансию приходится 2,6 потенциального соискателя.

Число занятых за этот период выросло с 71,7 млн в 2021 году до 74,4 млн в 2025 году. Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что сокращение кадрового резерва происходит ежегодно без признаков изменения тенденции, что свидетельствует о постепенном исчерпании трудового потенциала.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников объяснил, почему Россия не может отказаться от мигрантов.

 
