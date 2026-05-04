Названы размеры средней пенсии россиян в 2027 и 2028 годы

Экономист Балынин: средняя пенсия россиян превысит 29 тыс. рублей в 2027 году
В 2027 году страховые пенсии россиян по старости, скорее всего, вырастут на 7,5%, а в 2028 году — на 8%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Ожидается, что в 2027-2028 годы индексация страховых пенсий запланирована в два этапа: с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля уже увеличенную в феврале страховую пенсию еще на 3,4% в 2027 году и на 3,8% в 2028 году. Такой подход позволит увеличить страховые пенсии на 7,5% в 2027 году и на 8% в 2028 году. Расчеты показывают, что средний размер страховой пенсии по старости в 2027 году превысит 29 тыс. рублей, а в 2028 году данная величина будет выше 31 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, при любом подходе к индексации (в один этап или в два этапа) страховые пенсии в ближайшие годы продолжат увеличиваться не только в номинальном, но и реальном выражении (то есть выше инфляции). Балынин подчеркнул, что страховые пенсии продолжат индексироваться как у неработающих, так и у работающих пенсионеров (у них индексация была возобновлена с 2025 года). Работающих пенсионеров, по сути, ждет три увеличения размеров страховых пенсий в 2027-2028 годы, так как будет сохраняться августовское увеличение за счет ИПК, сформированных в предыдущем году, констатировал экономист. По расчетам эксперта, все необходимые средства у государства для проведения запланированных индексаций есть.

Балынин напомнил, что в 2026 году страховые пенсии выросли темпами выше инфляции — на 7,6% при инфляции в 2025 году в 5,6%. Это подтверждает приоритетность вопросов пенсионного обеспечения для государства и перевыполнение показателей, заложенных в Указе Президента России «О национальных целях развития Российской Федерации», заключил экономист.

По данным Социального фонда РФ, с 1 февраля 2026 года средний размер пенсий для неработающих россиян превысил 25,6 тыс. рублей.

