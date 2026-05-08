Россиянам посоветовали проверять соцсети риелторов

Россиянам нужно проверять соцсети риелторов перед покупкой квартиры, рассказала «Газете.Ru» ведущий эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Анна Зайцева.

«Риелтору люди доверяют одну из самых сложных и важных покупок в своей жизни, поэтому здесь важно не ошибиться с выбором уже на начальном этапе. Понятно, что идеальных риелторов, как и идеальных людей не бывает, но важно, чтобы связь между клиентом и риелтором была буквально на интуитивном уровне, не должно быть никаких раздражающих факторов. Поэтому самый простой способ — сразу посмотреть социальные сети риелтора и понять, откликаются ли те ценности, которые близки этому человеку. Это как раз то, что позволит наладить эмоциональную связь», — отметила Зайцева.

По ее словам, риелтор должен не просто слушать, а слышать своего клиента, его страхи, опасения и желания. Эксперт сказала, что риелтор — не просто человек, обеспечивающий безопасность сделки и ее сопровождение, но и конструктивный собеседник, а нередко и критик, он должен не просто помочь с выбором и оформлением недвижимости, но и сформировать правильную потребность того, что реально стоит приобретать.

Ранее россиянам посоветовали не затягивать с покупкой квартиры.