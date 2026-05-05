Стало известно, чем занимаются россияне при отсутствии интернета

KP.RU: 26% россиян занимаются домашними делами, когда у них не работает интернет

Более четверти россиян предпочитают заниматься домашними делами в то время, когда у них не работает интернет. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 26% респондентов поделились, что если у них нет доступа к интернету, они проводят свободное время с пользой и занимаются бытовыми делами, такими как уборка или ремонт. Другие 25% россиян рассказали, что предпочитают заменить просмотр социальных сетей чтением книг.

Еще 22% опрошенных при отсутствии доступа к интернету отправляются смотреть телевизор. При этом только 7% из всех респондентов отправляются в это время на прогулку, а садовым работам уделяют всего 6% россиян.

Оставшиеся 10% участников опроса проголосовали за вариант «другое». Они поделились, что в свободное от интернета время занимаются творчеством, любимым хобби, а также проводят время в кругу семьи и друзей.

При этом некоторые респонденты признались, что не представляют свою жизнь без доступа в интернет, поэтому в такие периоды они сталкиваются со стрессом и тревогой.

