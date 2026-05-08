Названы последствия появления у россиян цифрового медицинского профиля

Благодаря цифровому медицинскому профилю россияне больше не будут привязаны к медицинской карте своей клиники. Врач сможет получить данные о пациенте, в какую бы клинику или регион он ни обратился, рассказала «Газете.Ru» ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ), доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

Минздрав сообщил, что к 2030 году каждому гражданину в России присвоят цифровой медицинский профиль. В единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) будет агрегирована вся совокупность знаний о пациенте, ресурсах медицинской организации и компетенциях медицинского работника, накопленных в ИТ-системе здравоохранения. Для обеспечения защиты данных предусмотрено разграничение доступа, врачи смогут просматривать профиль только того пациента, который находился на приеме. Информация в цифровой профиль будет добавляться при условии согласия пациента.

«Сегодня «путь» информации о пациенте выглядит так: во время приема данные заносятся в электронную медицинскую карту (ЭМК), затем агрегируются в медицинской информационной системе (МИС) лечебного учреждения, потом поступают в медицинскую ГИС региона и уже оттуда в деперсонифицированном или обезличенном виде попадают на федеральный уровень в систему ЕГИСЗ, где будут храниться в структурированном виде. Населению они уже будут доступны в личном кабинете «Госуслуг», а врачам — во время приема конкретного пациента. Это и есть цифровой профиль пациента», — отметила Улумбекова.

По ее словам, благодаря цифровому профилю пациенты больше не будут привязаны к медицинской карте своей клиники — агрегирование информации облегчит принятие врачебного решения при его нахождении в другой клинике или регионе. Улумбекова отметила, что это особенно это важно при попадании пациента в отделение неотложной помощи, когда сложно собрать полный набор информации, а от ее полноты во многом зависит успех лечения.

По ее словам, однако во всем мире врачи «держат зуб» на ЭМК — вместо обещанного облегчения работы она только усложняется и приводит к выгоранию.

«Представьте, на прим пациента в поликлинике отведено 15 минут. А надо еще и ЭМК заполнить, и с пациентом побеседовать, и осмотреть его. В свою очередь, зачастую пациенты обижаются, что «врач на них толком не взглянул». Сегодня забрезжила надежа в лице искусственного интеллекта (ИИ), нового виртуального партнера врача и пациента. Это и модели, основанные на машинном обучении, помогающие распознавать отклонения на визуальных изображениях (рентген, КТ, МРТ, ЭКГ), и большие языковые модели, отвечающие на сложные медицинские вопросы по диагностике и лечению», — сказала Улумбекова.

