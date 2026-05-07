Трамп дал Евросоюзу время на выполнение условий сделки с США

Трамп заявил, что дал ЕС время до 4 июля для отмены пошлин в рамках сделки с США

Президент США Дональд Трамп по итогам разговора с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что согласился дать Евросоюзу время до 4 июля для выполнения их части торговой сделки с США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«У меня состоялся замечательный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен... Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны (4 июля)», — отметил американский лидер.

Он добавил, что в случае, если ЕС не обнулит пошлины на американские товары, тогда США в ответ на это поднимут пошлины на европейские товары.

1 мая Трамп выразил недовольство тем, как Евросоюз выполняет торговое соглашение, заключенное в августе прошлого года. Американский лидер пригрозил повысить до 25% импортную пошлину на европейские автомобили и грузовики, поставляемые на рынок США. В ответ на это фон дер Ляйен напомнила, что Соединенные Штаты тоже пока не выполнили всех своих обязательств по этой сделке.

