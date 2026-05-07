Россияне нашли способы борьбы со стрессом

Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании издания «Т-Бизнес секреты», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела: если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев — 30 лет. Основная цель таких поездок, — оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение — 29%, отдых без лечения — 31%.

Средняя стоимость забронированной ночи в санаториях в 2025 году составила 11,1 тыс. рублей, а продолжительность бронирования — три ночи. В начале 2026 года число бронирований санаториев в России увеличилось на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В санатории обычно ездят парами — 60% от общего числа бронирований, 25% приходится на семьи с детьми и 15% — на соло-туристов. Интересно, что в 2026 году россияне стали чаще отдыхать в санатории компаниями от трех и более взрослых: число таких бронирований выросло на 37% по сравнению с 2025 годом.

По данным аналитиков, за год интерес россиян к спа-процедурам вырос на 37%, а к баням и саунам — на 24%. В то же время за последний год — с марта 2025 по март 2026 года — количество спа-салонов в России, предлагающих процедуры по уходу за телом и расслаблению, увеличилось на 2%, до 3,9 тысячи точек. Самый высокий прирост спа-салонов был зафиксирован в Омске — +20%, Перми — +19%, Екатеринбурге — +11%. Лидеры по общему числу бань и саун — Москва (438), Санкт-Петербург (341), Новосибирск (267).

Исследование было основано на эксклюзивных данных, предоставленных сервисами «Яндекс Путешествия», «2ГИС», «Островок», «Литрес» и FitStars.

