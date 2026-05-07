В России сравнили пятидневную рабочую неделю с четырехдневкой

Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться пятидневной рабочей недели, а не переходить на четырехдневку. Об этом «Газете.Ru» заявили в департаменте организационного развития Роскачества.

«Классическая пятидневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом десятилетнего опыта и доказанной эффективности. Исследования о том, что сотрудники успевают сделать основной объем задач за 33 часа, не означают, что остальное время это пустая трата. Эти часы уходят на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками, то есть на то, что и составляет реальную работу в живом бизнес-процессе. Имитация занятости действительно существует, особенно к концу недели, но это проблема неэффективного менеджмента и размытых целей, а не самого формата», — отметили в департаменте.

Что касается четырехдневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. Для большинства отраслей (производства, сферы услуг, образования) массовый переход на четырехдневку практически невозможен, потому что процессы завязаны на физическом присутствии и синхронизации с клиентами и контрагентами, добавили в департаменте.

В Роскачестве допустили, что, скорее всего, на российском рынке труда может произойти мягкая трансформация в сторону гибридных форматов и более гибкого учета реальной эффективности, но при сохранении пятидневного стандарта как базового.

В Великобритании провели крупный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей: в нем участвовали более 3 тыс. сотрудников из 60 компаний. Участники сохранили полную зарплату и прежний объем задач, однако работали меньше по времени, написал в конце апреля американский деловой журнал Fortune. По данным издания, сотрудники выполняли тот же объем работы за 33 часа в неделю вместо прежних 38. Добиться этого удалось за счет отказа от лишних совещаний, затянутых переписок и имитации занятости. В результате люди стали работать более собранно и продуктивно, а не находиться в режиме постоянной готовности к очередному звонку или сообщению.

