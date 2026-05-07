Россиянам рассказали, как рассчитать долговую нагрузку перед новым кредитом

Перед оформлением нового кредита россиянам стоит заранее рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН). Он показывает, какая доля ежемесячного дохода заемщика уже уходит или будет уходить на обслуживание долгов. Для расчета нужно сложить все ежемесячные платежи по действующим обязательствам, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

По его словам, в эту сумму входят ипотека, автокредит, потребительские кредиты, микрозаймы, а также платежи по кредитным картам. Даже если кредитная карта не используется, банк может учитывать часть ее лимита или задолженности — обычно 5–10%, уточнил экономист.

После этого нужно определить среднемесячный доход «на руки», то есть после вычета налогов, добавил эксперт. В него можно включить зарплату, пенсию, пособия, дивиденды, доход от аренды, подработки и другие регулярные поступления, а разовые доходы, например подарки или случайные выплаты, при консервативном расчете лучше не учитывать, сказал Шедько.

По его словам, формула выглядит так: сумма ежемесячных платежей по всем кредитам делится на среднемесячный доход и умножается на 100%. Если человек уже подает заявку на новый кредит, в расчет нужно добавить и будущий платеж по нему, пояснил Шедько.

«Например, заемщик получает 150 тыс. рублей в месяц после вычета налогов. У него есть автокредит с платежом 20 тыс. рублей и кредитная карта с лимитом 200 тыс. рублей. Если банк учитывает 5% от лимита карты, это добавит к расчету еще 10 тыс. рублей. При оформлении потребительского кредита на 1 млн рублей на пять лет примерный платеж может составить около 25,4 тыс. рублей. В таком случае общая долговая нагрузка достигнет 55,4 тыс. рублей в месяц, а ПДН составит 36,9%. Такой уровень считается умеренным: заемщик направляет на долги больше трети дохода, но остается в зоне, которую банк может признать приемлемой. При этом окончательное решение зависит не только от ПДН, но и от кредитной истории, стабильности дохода, наличия созаемщиков или поручителей», — отметил Шедько.

По его словам, если показатель долговой нагрузки высокий, перед новым кредитом стоит снизить обязательства: для этого можно закрыть ненужные кредитные карты, так как их лимиты могут учитываться при расчете даже без фактической задолженности. Также нагрузку помогает уменьшить рефинансирование, досрочное погашение части долга и отказ от новых займов до стабилизации бюджета, добавил эксперт.

С января 2024 года банки и микрофинансовые организации обязаны предупреждать клиентов, если их ПДН превышает 50%. При расчете доходов кредиторы также могут использовать данные из цифрового профиля на «Госуслугах», чтобы точнее оценить финансовое положение заемщика.

