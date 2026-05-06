Суд постановил взыскать с «Туполева» почти 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Арбитражный суд Татарстана полностью удовлетворил иск «Татнефти» к АО «Туполев» на общую сумму около 12 млрд рублей. Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — указано в картотеке по итогам рассмотрения дела.

В октябре 2025 года ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина подало иск к АО «Туполев» о взыскании 11 719 172 800 рублей неосновательного обогащения и 276 122 975 рублей процентов с последующим начислением. При этом в июле 2025 года Арбитражный суд Татарстана уже частично удовлетворил требования «Татнефти» к «Туполеву» на общую сумму более 6 млрд рублей с учетом неустойки.

«Татнефть» входит в десятку крупнейших нефтедобывающих компаний России, а «Туполев» является ведущим предприятием по проектированию, производству и послепродажному обслуживанию ракетоносцев и самолетов специального назначения, а также головной структурой дивизиона стратегической и специальной авиации Объединенной авиастроительной корпорации.

Согласно материалам дела, осенью 2022 года «Татнефть» заказала у «Туполева» четыре самолета Ту-214 и перевела аванс 22,9 млрд рублей. Летом 2023 года заказ сократили до двух машин, поэтому авиапроизводитель должен был вернуть 11,2 млрд рублей неиспользованного аванса. Половину он выплатил, а оставшиеся 5,6 млрд возвращать отказался, пообещав отдать долг только после поиска новых покупателей и получения от них предоплаты. Суд эту логику отверг, указав, что «Туполев» не предпринимал разумных попыток найти заказчиков, а «Татнефть» не обязана ждать бесконечно.

Ранее суд взыскал с Euroclear Bank 31,6 млрд руб. в пользу Сбербанка.