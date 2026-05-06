Россиянам рассказали о изменении динамики инфляции в стране

Эксперт Зайцев: умеренное ускорение инфляции возможно во второй половине года
В апреле 2026 года инфляция в России показывала практически нулевую недельную динамику. Однако говорить о устойчивом замедлении роста цен пока рано. Об этом газете «Известия» сообщил генеральный директор и основатель Atomic Capital Александр Зайцев.

Согласно данным Росстата, в апреле недельные показатели инфляции оставались очень низкими: с 7 по 13 апреля — 0,00%, с 14 по 20 апреля — 0,01%, а с 21 по 27 апреля — 0,05%. В течение трех последовательных недель ценовая динамика находилась около нулевых значений, что создавалось впечатление замедления инфляционных процессов.

Однако, как предупредил специалист, апрельские показатели не следует считать устойчивым трендом. По его мнению, существует ряд факторов, указывающих на возможное ускорение инфляции в ближайшие месяцы.

«Во-первых, в помесячной динамике инфляция остается стабильной: в феврале – марте она находилась в диапазоне 5,86–5,91%. По оперативным оценкам, накопленный рост цен за апрель составляет около 0,2–0,3%. Это не говорит о выраженном замедлении инфляции», — объяснил он.

Во-вторых, по словам эксперта, сохраняются внешние инфляционные риски. Конфликт на Ближнем Востоке может привести к росту мировых цен на сырье, особенно на энергоносители, что, в свою очередь, может негативно повлиять на российскую экономику через импорт и повысить инфляционные ожидания.

Третьим важным Зайцев назвал внутренние приоритеты в экономической политике. Акцент на стимулирование экономического роста может обусловить более мягкий подход к регулированию инфляции.

«В текущей конфигурации нельзя исключать, что регулятор будет учитывать необходимость поддержки деловой активности, даже если это предполагает некоторое ускорение инфляции», — подчеркнул специалист.

