Стало известно, как сильно подорожал бензин в России за неделю

«Лента.ру»: бензин АИ-92 и АИ-95 подорожал в РФ до 66 и 71,5 тыс. руб за тонну

Биржевые цены на основные марки бензина в России выросли по итогам торговой недели: АИ-92 — на 0,59%, АИ-95 — на 1,57%. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В результате тонна автомобильного бензина АИ-92 стала стоить почти 66 тысяч рублей, а премиального АИ-95 — почти 71,5 тысячи рублей.

Из биржевых данных следует, что с марта бензин марки АИ-95 прибавил в цене почти 1,5 тысячи рублей, а АИ-92 — 408 рублей.

В публикации «Ленты.ру» говорится, что эксперты связывают рост котировок с двумя основными факторами — регулярными атаками украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы и стремительным подорожанием топлива на мировых рынках из-за блокировки Ормузского пролива.

Вице-премьер Александр Новак подтверждал, что эти риски угрожают стабильности отечественного топливного рынка. Чтобы сдержать дальнейший рост цен, правительство России распространило запрет на экспорт бензина непосредственно на его производителей.

Эта ограничительная мера будет действовать до 31 июля 2026 года. Исключение, как и в случае с предыдущими запретами, сделано для поставок по международным межправительственным соглашениям.

