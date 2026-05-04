В России предложили способ сократить количество разводов

Наиболее частыми причинами разводов являются не только финансовые проблемы, но и недопонимание, измены, отсутствие уважения и доверия между партнерами. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, чтобы избежать развода, необходимо обратиться к психологу. Причем работа со специалистом порой занимает месяцы. Если государство ставит целью сохранение семей, важно поддержать каждую семью вне зависимости от ее материального положения, считает Наумова.

«Важно, чтобы такие встречи с психологом были бесплатными для пары. Не меньше десяти полноценных встреч по 50 минут. Действительно, в процессе работы психолог может увидеть, что этой паре нужно чуть больше времени — и важно это предоставить», — сказала врач.

В апреле председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила в ходе своего выступления на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», что процесс расторжения брака не должен быть слишком простым, особенно для тех семей, в которых есть дети.

Она отметила, что в западных странах развод занимает минимум два года.

Ранее психолог раскрыла, как усложнение разводов россиян скажется на количестве браков.