Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

В России предложили способ сократить количество разводов

Врач Наумова: встречи с психологом должны быть бесплатными для пар
Freedomz/Shutterstock/FOTODOM

Наиболее частыми причинами разводов являются не только финансовые проблемы, но и недопонимание, измены, отсутствие уважения и доверия между партнерами. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщила психотерапевт Наталья Наумова.

По ее словам, чтобы избежать развода, необходимо обратиться к психологу. Причем работа со специалистом порой занимает месяцы. Если государство ставит целью сохранение семей, важно поддержать каждую семью вне зависимости от ее материального положения, считает Наумова.

«Важно, чтобы такие встречи с психологом были бесплатными для пары. Не меньше десяти полноценных встреч по 50 минут. Действительно, в процессе работы психолог может увидеть, что этой паре нужно чуть больше времени — и важно это предоставить», — сказала врач.

В апреле председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила в ходе своего выступления на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — сила России», что процесс расторжения брака не должен быть слишком простым, особенно для тех семей, в которых есть дети.

Она отметила, что в западных странах развод занимает минимум два года.

Ранее психолог раскрыла, как усложнение разводов россиян скажется на количестве браков.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!