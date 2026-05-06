Назван размер скидок на новые квартиры

Эксперт ГК DARS Софронов: средняя скидка на новостройки в России составляет 5%
Средняя скидка на российские новостройки сейчас составляет около 5%, а дисконты на уровне 20–30% не являются рыночным трендом и могут указывать на проблемы конкретного застройщика. Об этом «Газете.Ru» рассказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

«Ждать массового снижения цен на квартиры в новостройках до конца 2026 года не стоит. Несмотря на падение спроса и изменение условий льготной ипотеки, у девелоперов нет экономических предпосылок для глубокого снижения стоимости жилья. Этому мешают высокая себестоимость строительства, расходы на проектное финансирование и обслуживание кредитов. Мы не фиксируем снижения на 30%, в том числе в регионах. Там, где реализуются в основном проекты стандартного и комфорт-класса, необходимой маржинальности для глубокого дисконта нет. Возможны точечные уступки, но они далеки от такого уровня. Средняя скидка сейчас составляет около 5%», — отметил Софронов.

Эксперт подчеркнул, что сильное снижение цены не стоит воспринимать как обычную рыночную акцию. По его словам, если девелопер массово предлагает скидку около 30%, это скорее тревожный сигнал, чем выгодная возможность для покупателя.

«Сильно заниженная стоимость жилья — повод задуматься о том, что застройщик может находиться на грани банкротства», — предупредил Софронов.

Он добавил, что в новых проектах девелоперы уже учитывают текущие риски и издержки, поэтому это может не снижать, а, наоборот, поддерживать дальнейший рост цен: на фоне дорогого финансирования застройщики не могут массово продавать жилье с большими потерями для маржинальности.

По словам Софронова, быстрого восстановления спроса в середине года также ждать не стоит — весной возможны только краткосрочные всплески активности, когда покупатели опасаются упустить более выгодные условия. Более устойчивое оживление рынка вероятно ближе к осени, но только при условии снижения ключевой ставки ЦБ, считает эксперт.

По его словам, сейчас структура сделок уже меняется: в региональных проектах ГК DARS доля семейной ипотеки в апреле составила около 35%. При этом растет и выдача рыночной ипотеки, хотя ее уровень пока остается недостаточным для полноценного восстановления спроса, сказал Софронов. Поэтому девелоперы активнее предлагают покупателям альтернативные инструменты — рассрочку и траншевую ипотеку, добавил эксперт.

