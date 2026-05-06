Россиян предупредили о подорожании импортной мебели

Экономист Мосягин: импортная мебель в России подорожает на 35% из-за пошлин
Импортная мебель в России подорожает примерно на 35-50% из-за новых пошлин, спрогнозировал для «Газеты.Ru» помощник депутата Госдумы, руководитель центра исследования международной политики и экономики Института международных экономических связей Илья Мосягин.

По данным «Известий», в правительстве прорабатывают сценарий повышения пошлин на мебель из стран, признанных в России недружественными. Обсуждаемый размер пошлин может составить 35–50%. Мера рассматривается как способ поддержать российских производителей на фоне снижения производства, однако эксперты предупреждают, что она может привести к росту цен для конечных покупателей.

«Я оцениваю инициативу по введению заградительных пошлин на уровне 35-50% процентов как меру с двойственным эффектом. Импортная мебель неизбежно подорожает практически на величину самой пошлины. Поставщики и розничные сети, вероятно, попытаются частично сгладить удар за счет собственной маржи, однако полностью компенсировать такой скачок себестоимости они не в силах, поэтому конечные розничные цены для покупателя вырастут весьма ощутимо», — отметил Мосягин.

По его словам, при этом ценовая реакция наступит не через месяцы после исчерпания складских запасов, а одномоментно и даже с опережением: бизнесу потребуется срочно сформировать дополнительную денежную массу для ускоренного расширения производственных мощностей и перестройки цепочек поставок, поэтому переоценка товара произойдет сразу после вступления нормы в силу. В структуре подорожания наиболее чувствительными окажутся кухни и премиальный сегмент, считает экономист. Он пояснил, что кухонные гарнитуры — это технически сложный продукт, требующий высокой точности подгонки множества элементов под конкретное помещение, и оперативно заместить такие поставки крайне трудно. Премиальная мебель взлетит в цене из-за фактического ухода иностранных брендов с их многолетней историей — освободившийся спрос мгновенно переориентируется на российскую продукцию, но наши производители пока не обладают достаточными объемами выпуска, чтобы насытить этот спрос, что неизбежно разогреет цены, добавил эксперт.

По его словам, масштаб удорожания будет напрямую зависеть от абсолютного размера пошлины и реальной готовности отечественных предприятий оперативно занять освободившиеся ниши. Мосягин подчеркнул, что подорожание затронет не только зарубежную готовую продукцию — российская мебель критически зависит от импортных комплектующих, качественной фурнитуры, тканей и механизмов, многие из которых производятся в стране ограниченно. Соответственно, рост себестоимости отечественных фабрик потянет вверх цены на их продукцию, сужая разрыв между импортными и локальными брендами, но увеличивая общий средний чек для потребителя, предупредил Мосягин.

По его мнению, в краткосрочной перспективе быстро заместить выпадающий импорт по ассортименту, качеству и цене будет крайне сложно: мировые бренды десятилетиями выстраивали стандарты и технологическую культуру, позволяющую удерживать высокое качество даже в доступных линейках, и одномоментно повторить этот путь не получится. Скорее всего, мы увидим развитие небольших частных мебельных мастерских, способных выполнять сложные работы под заказ, но они покроют лишь узкий сегмент спроса, а массовый рынок на какое-то время столкнется с сужением выбора и ощутимым ростом среднего чека, заключил Мосягин.

