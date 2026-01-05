Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар США по ВенесуэлеАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Россиян предупредили о подорожании мебели

Глава Mr.Doors Шихов: цены на мебель в 2026 году могут вырасти на 9–10%
txking/Shutterstock/FOTODOM

Мебель в России подорожает на 9–10% в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

По его словам, удорожание станет результатом сразу нескольких факторов — инфляции, повышения НДС, санкционных ограничений и изменения условий для малого бизнеса.

«Главным драйвером роста цен станет повышение базовой ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года. Производители уже пересматривают бюджеты на следующий год, учитывая эту поправку. Она неизбежно скажется на розничных ценах и внутренних расходах компаний, включая фонд оплаты труда — он в последние годы растет из-за нехватки квалифицированных кадров. Повышение НДС может быть временной мерой, однако пока ситуация не изменилась, бизнесу придется учитывать новую налоговую нагрузку», — отметил Шихов.

По его словам, санкционные ограничения также оказывают давление на себестоимость мебели: 18-й пакет санкций запретил поставки европейской фурнитуры, от которой многие российские производители по-прежнему зависят. Сейчас ведется большая работа по поиску альтернатив на азиатских рынках, но процесс замещения небыстрый, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что еще одним фактором возможного удорожания станет снижение порога НДС для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения. Это коснется малого и среднего бизнеса, для которого изменение режима может означать дополнительные расходы, предупредил эксперт.
По его словам, инфляция, в свою очередь, увеличивает стоимость материалов, логистики и других производственных издержек. При этом снижение покупательской способности населения создает риски для розничных продаж, посетовал Шихов.

Ранее россиянам объяснили, почему клининг продлевает жизнь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27529735_rnd_5",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
Теперь вы знаете
Соседи и коммунальщики воруют тепло. 7 причин холода в российских квартирах
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+