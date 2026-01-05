Россиян предупредили о подорожании мебели

Глава Mr.Doors Шихов: цены на мебель в 2026 году могут вырасти на 9–10%

Мебель в России подорожает на 9–10% в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дал генеральный директор интерьерной компании Mr.Doors Сергей Шихов.

По его словам, удорожание станет результатом сразу нескольких факторов — инфляции, повышения НДС, санкционных ограничений и изменения условий для малого бизнеса.

«Главным драйвером роста цен станет повышение базовой ставки НДС до 22% с 1 января 2026 года. Производители уже пересматривают бюджеты на следующий год, учитывая эту поправку. Она неизбежно скажется на розничных ценах и внутренних расходах компаний, включая фонд оплаты труда — он в последние годы растет из-за нехватки квалифицированных кадров. Повышение НДС может быть временной мерой, однако пока ситуация не изменилась, бизнесу придется учитывать новую налоговую нагрузку», — отметил Шихов.

По его словам, санкционные ограничения также оказывают давление на себестоимость мебели: 18-й пакет санкций запретил поставки европейской фурнитуры, от которой многие российские производители по-прежнему зависят. Сейчас ведется большая работа по поиску альтернатив на азиатских рынках, но процесс замещения небыстрый, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что еще одним фактором возможного удорожания станет снижение порога НДС для компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения. Это коснется малого и среднего бизнеса, для которого изменение режима может означать дополнительные расходы, предупредил эксперт.

По его словам, инфляция, в свою очередь, увеличивает стоимость материалов, логистики и других производственных издержек. При этом снижение покупательской способности населения создает риски для розничных продаж, посетовал Шихов.

