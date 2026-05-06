Минпромторг хочет увеличить ресурс и летную годность SSJ-100

Минпромторг России начал поиск претендентов, готовых улучшить характеристики самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) и увеличить их ресурс. Стоимость контракта составляет 4,5 млрд руб., сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на извещение с портала госзакупок.

Из документа следует, что по итогу работ Минпромторг хочет увеличить ресурс полетов с 10-15 тысяч полетов до 15-20 тысяч, а допустимый налет в часах одного борта — с 15 000–25 000 часов до 25 000–40 000 часов. Также предполагается, что срок эксплуатации для некоторых версий самолетов может вырасти с 15 до 20 лет.

Sukhoi Superjet 100 — это российский ближнемагистральный реактивный самолет, созданный компанией «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Работа над проектом началась в 2000 году. Изначально самолет назывался Russian Regional Jet, но после выхода Boeing из проекта в 2006 году получил название Sukhoi Superjet 100.

