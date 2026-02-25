Размер шрифта
«Газпром экспорт» подал иск к швейцарскому энерготрейдеру

«Газпром экспорт» подал иск в российский суд к энерготрейдеру Enet Energy
Reuters

Компания «Газпром экспорт» подала в российский суд иск к швейцарскому энергетическому трейдеру Enet Energy SA. Об этом свидетельствую данные в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление «Газпром экспорт» 24 февраля. Иск подан к компании Enet Energy SA и касается экономических споров по гражданским правоотношениям.

Как уточнили агентству ТАСС в пресс-службе суда, «Газпром экспорт» требует запретить швейцарской компании Enet Energy SA продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты.

Enet Energy SA, основанная в 2012 году в швейцарском Лугано, осуществляет деятельность в международном энергетическом и сырьевом секторе, в частности занимаясь поставками природного газа клиентам в Европе.

14 февраля стало известно, что «Газпром» и «Газпром экспорт» подали в российский суд иски к «дочке» австрийской компании OMV — OMV Exploration & Production GmbH — и компании TAG GmbH, оператору Трансавстрийского газопровода. Эти иски являются частью продолжающихся юридических разбирательств между российской газовой компанией и европейскими партнерами.

Ранее Uniper подала иск к «Газпрому» на €45 млн.

 
