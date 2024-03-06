Российский суд запретил NET4GAS вести спор с «Газпром экспортом» в Чехии

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области постановил запретить чешскому оператору внутренних газопроводов NET4GAS вести спор с «Газпром экспортом» за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

В случае, если компания откажется исполнять решение суда, ей придется выплатить «Газпром экспорту» €112,96 млн в рублях по курсу Центробанка РФ на дату уплаты. Кроме того, суд взыскал с чешской фирмы 206 тыс. рублей, которые «Газпром экспорт» потратил на оплату госпошлины.

Уточняется, что NET4GAS может обжаловать решение в Арбитражном суде СЗФО.

До этого сообщалось, что «Газпром экспорт» подал иски сразу к нескольким иностранным компаниям, среди которых были NET4GAS, нидерландская Gasunie Transport Service и другие. Российское предприятие хотело запретить им продолжать арбитражные разбирательств в зарубежных судебных инстанциях. Конкретно NET4GAS пыталась взыскать с «Газпром экспорта» платежи за использование своей газотранспортной системы.

Ранее «Газпром» подал в арбитражный суд Петербурга иск к польским Europol Gaz и Orlen.