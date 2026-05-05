Работники 30 отраслей получают зарплату выше средней по России

Зарплаты выше среднероссийского уровня — 103,9 тыс. рублей — фиксируются более чем в 30 отраслях экономики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статистику Росстата.

Так, наиболее высокий уровень оплаты отмечается в финансовой и страховой сфере (216,9 тыс. рублей), в информации и связи (207,3 тыс.), а также в добыче нефти и природного газа (206,7 тыс.). Выше средней зарплата также в рыболовстве и рыбоводстве (148,4 тыс.), оптовой торговле (120,3 тыс.) и в строительстве (104,6 тыс.).

Среди сфер с оплатой выше средней — обрабатывающие производства. В частности, уровень зарплат выше 103,9 тыс. рублей зафиксирован при выпуске нефтепродуктов (152,1 тыс.), табачных изделий (354,9 тыс.), а также химической продукции (123,7 тыс.), лекарственных средств и медпрепаратов (137,4 тыс.) и производстве компьютеров и электронных изделий (131,6 тыс.).

Отмечается, что зарплаты выше среднего значения наблюдаются в транспортировке и хранении: в трубопроводном транспорте (137,7 тыс.), водном транспорте (142 тыс.) и в воздушном и космическом транспорте (204,8 тыс.).

