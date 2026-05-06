Названы последствия выплаты мужчинам по 1 млн рублей за сохранение семьи

Предложение платить мужчинам по 1 млн рублей за сохранение семьи носит скорее хайповый характер и вряд ли сможет напрямую повысить качество семейных отношений. Об этом «Газете.Ru» заявил доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко.

Так он прокомментировал идею медиа-менеджера Ивана Бакурова, прозвучавшую на круглом столе в Госдуме. Бакуров предложил выплачивать отцам по 1 млн рублей, если мужчина в течение года не развелся и не ушел из семьи.

«Инициатива оригинальна и, возможно, привела бы к росту числа семей, но не факт, что повысила бы качество семейных взаимоотношений. Семье, безусловно, важны деньги, жилье и многое другое. Но семью нельзя склеить только финансами. У такой меры есть сразу несколько спорных сторон. Прежде всего неясно, какие именно критерии власти должны были бы использовать для оценки «сохранения семьи». Нужно было бы определить, что считать нарушением: мелкие конфликты, измену, раздельное проживание или только официальное расторжение брака», — отметил Щербаченко.

По его словам, кроме того, реализация такой инициативы потребовала бы огромных бюджетных расходов. Щербаченко сослался на данные депутата Госдумы Нины Останиной, согласно которым около 54% мужчин в России считают себя женатыми — это примерно 25 млн человек. Если каждому из них выплачивать по 1 млн рублей, расходы могли бы составить около 25 трлн рублей, подчеркнул экономист.

«При федеральном бюджете примерно в 40 трлн рублей это около 62% бюджета. Возникает вопрос, какой орган власти должен все это учитывать и реализовывать», — отметил экономист.

Еще одним риском он назвал возможный рост фиктивных браков. По мнению Щербаченко, если выплата будет привязана только к формальному факту сохранения брака, часть людей может попытаться использовать такую меру как способ получения денег, а не как инструмент укрепления семьи.

При этом эксперт считает, что сама дискуссия о «выплатах за верность» показывает важную проблему — необходимость говорить о роли отца и статусе отцовства, в том числе об отцах-одиночках.

Вместо подобных выплат Щербаченко предложил развивать более практичные меры поддержки семей. Среди них он назвал помощь с занятостью для молодых семей, в том числе удаленной работой, программы психологической поддержки, компенсацию услуг няни для семей без помощи бабушек и дедушек, увеличение материнского капитала, развитие государственного арендного жилья, поддержку семейных ценностей в кино и СМИ, а также повышение обеспеченности регионов школами, детскими садами, роддомами и больницами.

