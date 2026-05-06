Россиянам пообещали, что массовых увольнений из-за ИИ не будет

Сокращения штата в российских компаниях из-за внедрения искусственного интеллекта возможны, но процесс будет развиваться постепенно. Массовых увольнений ждать не стоит, заявили «Газете.Ru» в департаменте организационного развития Роскачества.

«Такой сценарий в России возможен, но он будет развиваться постепенно и без резких массовых сокращений. Бизнес уже начал активнее использовать ИИ не только как вспомогательный инструмент, но и как основу для оптимизации управленческих структур. Однако речь пойдет скорее о точечной трансформации: сокращении дублирующих функций, уменьшении числа уровней согласования и перераспределении задач. Быстрее всего изменения затронут банки, ретейл, телеком, то есть отрасли с высокой цифровой зрелостью», — отметили в департаменте.

Там добавили, что уже сейчас ИИ эффективно заменяет подготовку регулярной отчетности, сбор и консолидацию данных из разных систем, первичный анализ показателей, планирование встреч, контроль сроков задач и базовую коммуникацию с сотрудниками и клиентами через чат-ассистентов.

«При этом массовых увольнений ожидать не стоит, так как на рынке труда в России сейчас наблюдается дефицит квалифицированных кадров, высокая стоимость внедрения ИИ, неравномерная готовность бизнеса. В итоге компании скорее будут переобучать ценных сотрудников и менять роли, чем радикально сокращать штат», — заключили в Роскачестве.

Meta (признана в России экстремистской и запрещена) 24 апреля объявила, что проводит масштабную реструктуризацию, сокращает около 10% сотрудников и связывает это с переходом к новой модели управления и крупными инвестициями в ИИ, который позволяет убирать часть уровней менеджмента.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить за использование ИИ.

 
