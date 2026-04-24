После крупной инвестиции в ИИ Meta решила уволить каждого десятого работника

Meta объявила о сокращении 10% своих сотрудников на фоне крупных вложений в ИИ

Владеющая соцсетями Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) объявила о сокращении 10% своего персонала — около 8 тысяч сотрудников — на фоне рекордных инвестиций в искусственный интеллект. Об этом сообщает BBC со ссылкой на ее внутренний меморандум.

Помимо запланированных увольнений, компания также откажется от заполнения тысяч открытых вакансий. Это будет самый масштабный раунд сокращения штата корпорации с 2023 года, и он совпал по времени с ее решением направить на развитие ИИ $135 млрд — примерно столько же, сколько она потратила на эти цели за предыдущие три года вместе взятые.

«Я думаю, что 2026 год станет годом, когда ИИ начнет кардинально менять наш образ работы», — заявил сооснователь и гендиректор Meta Марк Цукерберг.

Один из сотрудников корпорации на условиях анонимности заявил ВВС, что Meta «помешалась на ИИ».

С начала 2026 года Meta уже уволила около 2 тысяч человек. С 2022 года общее число освободившихся рабочих мест в компании исчисляется десятками тысяч.

Тенденция к сокращениям на фоне роста инвестиций в искусственный интеллект охватила весь технологический сектор: Amazon уволил более 30 тысяч человек, Oracle — более 10 тысяч, Block — почти половину штата (свыше 4 тысяч сотрудников), а Snap — около тысячи. Почти все компании объясняют кадровые решения растущими возможностями ИИ и необходимостью перераспределять ресурсы.

Ранее россиянам рассказали, могут ли их уволить за использование ИИ.