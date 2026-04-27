Россия резко нарастила закупки шоколада из Италии

Россия в феврале значительно нарастила закупки шоколада из Италии — объем импорта вырос почти в два раза в годовом выражении и достиг €4,6 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

По подсчетам агентства, российские компании закупили итальянский шоколад на €4,6 млн против €2,5 млн в феврале 2025 года. Таким образом, объем поставок увеличился в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На фоне этого Италия вернулась в тройку крупнейших поставщиков шоколада на российский рынок среди стран Евросоюза, поднявшись с четвертого места месяцем ранее. В первую тройку также вошли Германия с показателем €13,9 млн и Бельгия с €5,1 млн.

В то же время общий объем импорта шоколада из стран ЕС в Россию сократился: в феврале он уменьшился на 13,9% в годовом выражении и составил €32,9 млн.

В феврале пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что западные бренды непременно будут возвращаться в Россию, но только когда будет ослабевать давление со стороны руководства этих государств.

По его мнению, политизированное давление на бизнес, которое происходит в ущерб интересам предприятий, «отойдет в сторону».

Ранее в правительстве РФ рассказали, отменят ли параллельный импорт.

 
