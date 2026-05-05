Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Казахстан планирует отказаться от российской электроэнергии

Есимханов: Казахстан может отказаться от российской электроэнергии с 2027 года
artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Казахстан планирует прекратить поставки электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергомощностей. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

По его словам, если в конце 2026 года — начале 2027 года Казахстан введет все плановые энергетические объекты, то в следующем году страна сможет не покупать российскую электроэнергию. Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов о том, какой объем электроэнергии закупит Казахстан у РФ в текущем году.

Казахстан в последние годы ежегодно закупает электроэнергию у России из-за недостатка собственных мощностей. В этом году власти Астаны прогнозируют дефицит около 1-1,2 млрд кВт-ч, а к 2027 году планируют его полностью устранить, сообщил Есимханов.

Замминистра напомнил, что в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт-ч, в 2025 году — около 1,5 млрд кВт-ч.

Ранее лидер страны ЕС рассказал о просьбах надавить на Казахстан из-за России.

 
Теперь вы знаете
Дьявол носит Прада, но с «Алиэкспресс»: за что критики разнесли сиквел, который ждали 20 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!