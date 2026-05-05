Казахстан планирует отказаться от российской электроэнергии

Есимханов: Казахстан может отказаться от российской электроэнергии с 2027 года

Казахстан планирует прекратить поставки электроэнергии из России с 2027 года в связи с развитием своих энергомощностей. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра энергетики республики Сунгат Есимханов, передает ТАСС.

По его словам, если в конце 2026 года — начале 2027 года Казахстан введет все плановые энергетические объекты, то в следующем году страна сможет не покупать российскую электроэнергию. Таким образом чиновник ответил на вопрос журналистов о том, какой объем электроэнергии закупит Казахстан у РФ в текущем году.

Казахстан в последние годы ежегодно закупает электроэнергию у России из-за недостатка собственных мощностей. В этом году власти Астаны прогнозируют дефицит около 1-1,2 млрд кВт-ч, а к 2027 году планируют его полностью устранить, сообщил Есимханов.

Замминистра напомнил, что в 2024 году дефицит электроэнергии в Казахстане составлял 2,1 млрд кВт-ч, в 2025 году — около 1,5 млрд кВт-ч.

Ранее лидер страны ЕС рассказал о просьбах надавить на Казахстан из-за России.