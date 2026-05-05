Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Четверть облигаций в РФ оказалсь под угрозой дефолта

«Известия»: почти 25% российского рынка облигаций находится под угрозой дефолта
Reuters

Почти 25% российского рынка облигаций находится под угрозой дефолта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По информации издания, за I квартал 2026 года было зафиксировано 11 технических дефолтов, что составляет половину от всех случаев за 2025 год.

Аналитики считают, что к концу 2026 года число дефолтов может увеличиться еще на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Кроме того, в 2026 году предпринимателям предстоит вернуть инвесторам от 5 до 6,6 трлн рублей.

14 апреля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что среди наиболее надежных способов хранения денег сегодня можно выделить банковские вклады и облигации.

В целом среди россиян высок уровень доверия к банкам и опережает многие другие страны. Плюс к этому добавляется факт того, что вклады — это на сегодня один из наиболее выгодных способов инвестирования средств. Опережают их только облигации в госкомпаниях, где иногда удается извлечь большую доходность, заключил Аксаков.

Ранее доля валютных вкладов в России упала до минимума за 18 лет.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!