Четверть облигаций в РФ оказалсь под угрозой дефолта

Почти 25% российского рынка облигаций находится под угрозой дефолта. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По информации издания, за I квартал 2026 года было зафиксировано 11 технических дефолтов, что составляет половину от всех случаев за 2025 год.

Аналитики считают, что к концу 2026 года число дефолтов может увеличиться еще на 10-15% по сравнению с 2025 годом. Кроме того, в 2026 году предпринимателям предстоит вернуть инвесторам от 5 до 6,6 трлн рублей.

14 апреля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что среди наиболее надежных способов хранения денег сегодня можно выделить банковские вклады и облигации.

В целом среди россиян высок уровень доверия к банкам и опережает многие другие страны. Плюс к этому добавляется факт того, что вклады — это на сегодня один из наиболее выгодных способов инвестирования средств. Опережают их только облигации в госкомпаниях, где иногда удается извлечь большую доходность, заключил Аксаков.

Ранее доля валютных вкладов в России упала до минимума за 18 лет.