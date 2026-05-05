Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Производители яиц хотят ввести минимальные и максимальные цены

«Ъ»: бизнес добивается установления минимальных и максимальных цен на яйца
Vladeep/Shutterstock/FOTODOM

Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории С1. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленную ими презентацию и источников на рынке.

Этот вопрос производители обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами. Они рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца.

Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание.

Представитель одной из птицефабрик заявил «Ъ», что в настоящее время ритейлеры устанавливают на торгах стартовые цены на яйца ниже себестоимости и заниженные объемы. По его словам, это направлено на создание «эффекта паники».

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева частично связала эту проблему с сезонностью, так как ритейлеры рассчитывают на снижение цен летом. При этом производство яиц остается стабильным весь год, добавила она.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке розничной торговли предупредил, что любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей.

На май 2026 года средняя розничная стоимость десятка куриных яиц в России составляет около 113,8–114,9 рубля. После пиковых значений в середине апреля на рынке наблюдается сезонное снижение цен.

Ранее в России подешевело молоко.

 
Теперь вы знаете
Режим тишины от Украины, запрет на продажу опасных растений и пик активности клещей. Что нового к утру 5 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!