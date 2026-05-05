Производители яиц хотят ввести минимальные и максимальные цены

Производители яиц предложили ввести в России диапазон цен на куриное яйцо категории С1. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на подготовленную ими презентацию и источников на рынке.

Этот вопрос производители обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами. Они рассчитывают, что ценовая вилка будет установлена для закупок и розницы. По их мнению, это поможет стабилизировать закупочные цены на яйца.

Аналогичный порядок действует сейчас на алкогольном рынке, отмечает издание.

Представитель одной из птицефабрик заявил «Ъ», что в настоящее время ритейлеры устанавливают на торгах стартовые цены на яйца ниже себестоимости и заниженные объемы. По его словам, это направлено на создание «эффекта паники».

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева частично связала эту проблему с сезонностью, так как ритейлеры рассчитывают на снижение цен летом. При этом производство яиц остается стабильным весь год, добавила она.

Собеседник «Коммерсанта» на рынке розничной торговли предупредил, что любая фиксация цен противоречит рыночным механизмам, и подобная мера может привести к потерям как сетей, так и самих производителей.

На май 2026 года средняя розничная стоимость десятка куриных яиц в России составляет около 113,8–114,9 рубля. После пиковых значений в середине апреля на рынке наблюдается сезонное снижение цен.

