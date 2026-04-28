Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В России подешевело молоко

Экономист Абрамов: молоко в России подешевело почти на 6% за неделю
StockphotoVideo/Shutterstock/FOTODOM

Молоко в российских магазинах подешевело на 5,8% за неделю с 18 по 25 апреля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 18 по 25 апреля значение Индекса Мишек выросло всего на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,6% неделю назад. За неделю снизились цены на молоко «Домик в деревне» 3,25% жирности (-5,8%). Выросли цены на яйца Окские категории С1 (+7,7%) и морковь (+2,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 0,6% по сравнению с его ростом на 0,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), куриные тушки «Каждый день» (+9,4%), сельдь «Матиас» (+7,5%), белый хлеб (+4,8%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-23,6%), конфеты «Мишка косолапый» (-18,2%), плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%) и подсолнечное масло «Олейна» (-3,2%). Цены на апельсиновый сок J7, морковь и бананы за год не изменились.

По данным ЦБ на 20 апреля, годовая инфляция в России составила 5,7%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевело сливочное масло.

 
Теперь вы знаете
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!