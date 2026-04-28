В России подешевело молоко

Экономист Абрамов: молоко в России подешевело почти на 6% за неделю

Молоко в российских магазинах подешевело на 5,8% за неделю с 18 по 25 апреля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 18 по 25 апреля значение Индекса Мишек выросло всего на 0,3% по сравнению с его ростом на 1,6% неделю назад. За неделю снизились цены на молоко «Домик в деревне» 3,25% жирности (-5,8%). Выросли цены на яйца Окские категории С1 (+7,7%) и морковь (+2,9%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 0,6% по сравнению с его ростом на 0,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), яйца «Окские» категории С1 (+16,7%), куриные тушки «Каждый день» (+9,4%), сельдь «Матиас» (+7,5%), белый хлеб (+4,8%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» (-23,6%), конфеты «Мишка косолапый» (-18,2%), плавленый сыр «Фетакса» (-4,3%) и подсолнечное масло «Олейна» (-3,2%). Цены на апельсиновый сок J7, морковь и бананы за год не изменились.

По данным ЦБ на 20 апреля, годовая инфляция в России составила 5,7%.

