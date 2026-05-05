Число самозанятых в России за год выросло на четверть

В России число самозанятых превысило 15 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что в 2024 году самозанятых в России было более 12 млн. За год их число выросло на 26,8% и достигло 15,427 млн.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России в порядке эксперимента. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года.

29 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go!, писала, что почти половина опрошенных самозанятых россиян заявили, что их доход вырос после перехода на этот формат занятости.

Чаще всего россияне переходят в самозанятость из-за низкого дохода или несоответствия зарплаты нагрузке. Большинство опрошенных — 73% — работают только в формате самозанятости. Главные трудности самозанятых связаны с неопределенностью и необходимостью самостоятельно искать заказы.

При этом многие самозанятые пока не уверены, как будут зарабатывать в будущем.

