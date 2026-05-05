Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Число самозанятых в России за год выросло на четверть

РИА Новости: число самозанятых в России превысило 15 миллионов
Пресс-служба Яндекса

В России число самозанятых превысило 15 млн человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечается, что в 2024 году самозанятых в России было более 12 млн. За год их число выросло на 26,8% и достигло 15,427 млн.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) — введен в России в порядке эксперимента. Он будет действовать до 31 декабря 2028 года.

29 апреля «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса, проведенного цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go!, писала, что почти половина опрошенных самозанятых россиян заявили, что их доход вырос после перехода на этот формат занятости.

Чаще всего россияне переходят в самозанятость из-за низкого дохода или несоответствия зарплаты нагрузке. Большинство опрошенных — 73% — работают только в формате самозанятости. Главные трудности самозанятых связаны с неопределенностью и необходимостью самостоятельно искать заказы.

При этом многие самозанятые пока не уверены, как будут зарабатывать в будущем.

Ранее россиянам назвали нововведения для самозанятых.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!