Самозанятые заявили о росте дохода после перехода из найма

Почти половина опрошенных самозанятых россиян заявили, что их доход вырос после перехода на этот формат занятости. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного цифровой платформой гибкой занятости Ventra Go! (есть у «Газеты.Ru»).

47% опрошенных сообщили, что их доход вырос: у 34% он стал немного выше, у 14% — значительно выше. При этом почти треть участников исследования признали, что их доход остается нестабильным. Самый распространенный уровень заработка среди самозанятых — от 100 тыс. до 125 тыс. рублей в месяц, такой вариант выбрали 23% респондентов. Еще 19% получают от 75 тыс. до 100 тыс. рублей, а 17% — от 125 тыс. до 150 тыс. рублей.

Чаще всего россияне переходят в самозанятость из-за низкого дохода или несоответствия зарплаты нагрузке. Эту причину назвали 29% респондентов. Еще 28% объяснили свой выбор желанием работать на себя, а не на работодателя. Для 18% важным фактором стали отсутствие карьерных перспектив и семейные обстоятельства.

Большинство опрошенных — 73% — работают только в формате самозанятости. Еще 27% совмещают этот режим с работой в штате. При этом 27% респондентов оформили статус самозанятого один-два года назад, 24% — два-три года назад, а 18% работают в таком формате более трех лет.

Чаще всего самозанятые заняты в массовом сегменте и на линейных позициях. На первом месте оказались доставка, логистика и ритейл — это направление назвали 36% участников опроса. Еще 20% работают в фото-, видео- и творческих индустриях, 12% — в сфере красоты и здоровья, 10% — в строительстве и ремонте.

Главные трудности самозанятых связаны с неопределенностью и необходимостью самостоятельно искать заказы. 27% участников опроса заявили, что сложнее всего им самим находить клиентов, 22% отметили трудности с планированием нагрузки, 21% — необходимость вести документы и налоги. Еще 20% пожаловались на отсутствие оплачиваемого отпуска, а 19% — на нестабильный доход.

При этом многие самозанятые пока не уверены, как будут зарабатывать в будущем. 32% респондентов еще не определились с дальнейшей моделью занятости. Около трети рассчитывают продолжить работать в самозанятости через год, 18% планируют совмещать этот режим с работой в штате, а 14% намерены масштабироваться и зарабатывать больше.

Около 43% опрошенных так или иначе работают через платформы и агрегаторы. Для пользователей таких сервисов важнее всего стабильный поток заказов, возможность самостоятельно выбирать задания, а также понятные сроки и порядок выплат.

Самозанятые также внимательно следят за возможными изменениями в регулировании этого режима. Больше всего они опасаются ужесточения требований к самозанятым — об этом заявили 30% респондентов. Еще 26% боятся усиления проверок и контроля, столько же — повышения налоговой нагрузки.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

