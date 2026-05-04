Маск потребовал в суде аннулировать штраф Еврокомиссии в отношении соцсети X

Маск опротестовал в суде ЕС штраф ЕК в размере €120 млн, наложенный на соцсеть X

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск опротестовал в суде Европейского союза штраф Еврокомиссии в размере €120 млн. Об этом сообщается в опубликованном сообщении Европейского суда юстиции.

«Истец требует аннулирования решения Европейской комиссии от 5 декабря 2025 года, принятого против X на основании Акта цифровых услуг ЕС», — говорится в публикации.

Исковое заявление Маска против Еврокомиссии было подано 16 февраля 2026 года.

В конце 2025 года глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в €120 млн, наложенный на социальную сеть X, — это только начало.

5 декабря официальный представитель ЕК Тома Ренье сообщил, что соцсеть X оштрафовали на €120 млн ($139,2 млн) за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.

Закон ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

