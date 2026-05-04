Концерн FAW решил запатентовать в России новую автомарку

ФИПС: автоконцерн FAW решил запатентовать в России автомарку Joyee
Автоконцерн FAW зарегистрирует в России новую автомарку Joyee. Об этом говорится на сайте Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Согласно документу, заявку подала компания «Чайна ФАВ Груп». Класс заявки является «автомобильным» — 12 по Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Под новой торговой маркой концерн сможет продавать автомобили и запчасти.

В начале февраля издание TechCrunch сообщало, что власти Китая запретили выпуск автомобилей со скрытыми ручками для открывания дверей. Новые правила для автопроизводителей утвердило министерство промышленности и информационных технологий КНР.

Согласно новым правилам, теперь в автомобилях должна быть установлена механическая система на всех дверях, за исключением задней двери багажника. Изменения вступят в силу с 1 января 2027 года.

Кроме того, внутри салона транспортные средства также должны иметь механизм открывания.

