Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

ВТБ завершил объединение с Почта Банком

ВТБ завершил сделку по присоединению Почта Банка
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

ВТБ завершил юридическое присоединение Почта Банка, интеграция которого шла поэтапно с 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

После объединения сеть банка стала крупнейшей в России: клиенты ВТБ получили доступ к услугам в 4,5 тыс. точек обслуживания и 23 тыс. почтовых отделений.

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявил, что объединение стало одним из крупнейших интеграционных проектов последних лет. По его словам, банк изменил модель предоставления финансовых услуг, сократив разницу между мегаполисами и малыми городами. Он отметил, что теперь клиенты могут пользоваться услугами онлайн, в офисах, через выездных менеджеров и на базе Почты России, и подчеркнул, что такого охвата нет ни у одного банка в стране.

Интеграция проходила в несколько этапов: сначала объединили сети банкоматов, затем продукты ВТБ стали доступны в офисах Почта Банка. В отделениях Почта России появились 23 тыс. представителей банка, которые помогают оформлять услуги. Совместно с Социальным фондом России реализовали перевод пенсий без разрывов, отмечали в банке. С января 2026 года ВТБ стал оператором Пушкинской карты, на данный момент выдано более 6,5 млн карт. Также был завершен ребрендинг офисов и банкоматов.

После интеграции банк представлен более чем в 13 тыс. населенных пунктов во всех 89 регионах России, включая малые города и сельские территории. Объединенная сеть банкоматов насчитывает 19 тыс. устройств.

В 2024 году ВТБ выкупил долю «Почты России» в Почта Банке и стал его единственным владельцем.

Ранее Т-Банк объединил информацию о счетах клиентов в трех российских банках.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!