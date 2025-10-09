На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Т-Банк объединил информацию о счетах клиентов в трех российских банках

leungchopan/Shutterstock/FOTODOM

Т-Банк первым в России запустил «Мультибанкинг», объединив информацию о счетах клиентов в Альфа-Банке, Сбербанке и ВТБ в своем мобильном приложении, сообщили в банке.

Благодаря «Мультибанкингу» клиенты трех банков смогут управлять своими счетами в мобильном приложении Т-Банка.

На данный момент «Мультибанкинг» запущен в пилотном режиме. В Т-Банке отметили, что более 1 млн клиентов могут добавить свои счета в Сбербанке в мобильное приложение, а в ближайшее время такая возможность появится и для счетов в Альфа-Банке и ВТБ.

Также клиенты Т-Банка и ВТБ могут добавить в оба приложения банков свои вклады и накопительные счета.

Объединить информацию о счетах в разных банках удалось благодаря технологии открытых API, которая позволяет банкам обмениваться информацией о счетах клиентов по защищенным каналам. При обмене информацией используются стандарты ФАПИ.СЕК и технология OpenID Connect, обеспечивающие максимальный уровень защиты.

Протоколы исключают возможность несанкционированного доступа и гарантируют конфиденциальность информации.

«Для Т-Банка на первом месте всегда клиент, его удобство, именно ради этого мы раз за разом двигаем вперед технологический фронтир. И «Мультибанкинг» — это пример партнерства, благодаря которому выигрывают клиенты всех банков-участников», — отметил директор департамента госпроектов Т-Банка Святослав Агеев.

Он добавил, что благодаря «Мультибанкингу» банки смогут сформировать единую экосистему, где все финансовые сервисы будут работать прозрачно и согласованно.

«Мы уверены, что благодаря технологичности нашего банкинга, большой экспертизы в клиентском опыте и синергии с крупнейшими финансовыми институтами мы построим новый мировой стандарт рынка открытых API», — сказал он.

Также в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между Т-Банком, ВТБ и Альфа-Банком в рамках форума «Финополис 2025», Т-Банк выпустил лимитированные светодиодные карты с особенным дизайном.

