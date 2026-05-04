Петербургская биржа приостановила торги в товарных секциях

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа объявила о временной приостановке торгов в товарных секциях. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки.

Платформа выясняет причины приостановки. О времени возобновления торгов в секциях будет сообщено позднее. Биржа принесла извинения за причиненные неудобства.

Петербургская биржа — крупнейшая товарная биржа России, созданная для организации прозрачных биржевых торгов, формирования рыночных цен на сырье и товары. Она занимает доминирующую роль в торгах нефтепродуктами, нефтью, газом, лесом и удобрениями.

28 апреля сообщалось, что индекс Мосбиржи опустился ниже 2 700 пунктов впервые с середины января 2026 года. Это произошло в ходе основной торговой сессии. Так, примерно в 16:50 по мск, индекс Мосбиржи падал на 1,24%, до 2 698,42 пункта. В 16:58 мск индекс Мосбиржи находился уже на уровне 2 696,82 пункта (-1,3%), индекс РТС также снижался на 1,3% до 1 135,65 пункта.

Ранее стало известно, что нефть начала дешеветь.

 
