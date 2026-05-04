Россиянам назвали регионы с самым быстрым ростом зарплаты

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) станет первым российским регионом, в котором медианная зарплата превысит 200 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно исследованию агентства, на Ямале уже через пять лет и восемь месяцев половина работников может начать получать зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. В число российских регионов с минимальным сроком достижения такого уровня медианной зарплаты также вошли Чукотский автономный округ, Татарстан, Магаданская область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там при сохранении имеющихся сейчас темпов роста зарплат среднестатистический работник сможет получать 200 тыс. рублей и более не позже чем через семь лет. По мнению экспертов, лидерство северных регионов объясняется высоким уровнем зарплат в сфере добывающей промышленности, Татарстан же демонстрирует наибольший прирост зарплат за последние пять лет среди всех территорий страны.

Аутсайдерами по динамике зарплаты являются республики Северного Кавказа. В частности, в Ингушетии рост медианной зарплаты до 200 тысяч рублей займет 22 года, в Чечне аналогичного показателя достигнут за 19 лет.

4 мая сообщалось, что разница между самой высокой и самой низкой средней заработной платой в российских регионах в феврале 2026 года составила 161,8 тыс. рублей.

