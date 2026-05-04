Стало известно о среднем размере банковских вкладов 30-летних россиян

«Ведомости»: к 30-ти годам жители России накапливают на вкладах 500 тыс рублей
30-летние клиенты российских банков в среднем имеют на своих вкладах по 500 000 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости».

В 2025 году общий медианный доход 30-летних россиян на 21% превысил заработок 25-летних и на 82% — 20-летних. В этом же возрасте более регулярными становятся медицинские расходы, говорится в исследовании

Эксперты отмечают, что к 30-ти годам у людей не только увеличиваются доходы, но и меняется потребительское поведение. Так в этом возрасте значительно возрастают расходы на дом и ремонт, детские товары, медицинские услуги. В частности, 30-летние россияне тратят на дом и ремонт на 70% больше, чем 25-летние. В этом же возрасте медицинские расходы увеличиваются по сравнению с пятью годами ранее на 30%. Кроме того, именно к 30-ти годам россияне чаще всего берут кредиты, в более позднем же возрасте их поведение становится более сберегательным, и отечественные пенсионеры являются одними из самых активных вкладчиков банков.

24 апреля россиян предупредили о новом снижении ставок по вкладам.

Ранее сообщалось, что российские банки ужесточили выдачу кредитов.

 
