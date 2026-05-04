Стало известно, сколько россиян хотят возвращения западных компаний

«Ведомости»: свыше 50% опрошенных россиян хотят возвращения западных компаний
Большинство опрошенных россиян (56%) выступили за возвращение западных компаний хотя бы в одной сфере, примерно четверть респондентов (27%) не желает этого. Еще 17% не смогли ответить на соответствующий вопрос, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный ассоциацией исследовательских компаний «Группа 7/89».

Большая часть опрошенных хочет, чтобы в РФ вернулись западные производители автомобилей (41%). 28% участников исследования заинтересованы в возвращении производителей кино, музыки и компьютерных игр. Некоторые респонденты хотели бы возвращения производителей программного обеспечения (27%), мебели и стройматериалов (25%), продуктов питания и напитков (23%), а также косметики (22%). Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа.

Чем младше респонденты, тем больше среди них тех, кто выступил за то, чтобы в страну вернулись ушедшие бренды. Например, среди граждан, входящих в возрастную группу 18–29 лет, таких 84% опрошенных, а в группе участников исследования в возрасте 60 лет и старше их только 38%.

В опросе приняли участие свыше 2 тыс. россиян старше 18 лет. Исследование проводилось в феврале – марте текущего года.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что западные бренды непременно будут возвращаться в РФ, но только когда будет ослабевать давление со стороны руководства их стран.

Ранее в Госдуме заявили о возможном прекращении защиты товарных знаков западных брендов.

 
